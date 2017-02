Nikiforov gediskwalificeerd in Parijs: "Nieuwe judoregels zorgen voor gekke beslissingen"

Nikiforov domineerde de hele kamp. Na een minuut scoorde hij een waza-ari en even later leek hij met ippon de kamp te beslissen. De scheidsrechter oordeelde dat het een nieuwe waza-ari was en dus ging de kamp door.

Dertig seconden voor het einde van de kamp was het plots gedaan voor onze landgenoot. Nikiforov werd uitgesloten voor een vermeende aanval in het gezicht van Denisov. Coach Fabrice Flamand diende nog een klacht in tegen de beslissing, maar die kreeg geen gehoor van de jury.