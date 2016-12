Nieuwe spectaculaire regels in het judo: o.a. yuko verdwijnt

Pieter Timmers wint in Lausanne op avond van Sportgala

Pieter Timmers was zaterdag afwezig op het Sportgala. Hij was aan de slag in Lausanne, waar hij de beste was op de 100 meter vrije slag.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

