Tom Wilson en Braydon Coburn gaan met elkaar op de vuist.

Het valt niet zo vaak meer voor als vroeger, maar af en toe gaan de handschoenen nog een keer uit in de NHL voor een vechtpartij. Dat was vannacht het geval in het duel tussen de Washington Capitals en Tampa Bay Lightning. Tom Wilson en Braydon Coburn zaten samen een tijdstraf uit en gingen op de vuist nadat ze uit het strafhokje waren gekomen.