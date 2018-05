Zweden volgt zichzelf op na thriller op WK ijshockey

Zweden trok met 10 wereldtitels naar de finale, Zwitserland veroverde nooit goud op het WK ijshockey. In Denemarken haalden de Zwitsers al snel hun pen tevoorschijn om geschiedenis te schrijven.

Niederreiter zette Zwitserland in de 1e periode op voorsprong. Maar lang duurde de euforie niet, want Nyquist bracht Zweden al 1 minuut later langszij.

In de 2e periode begonnen de Zwitsers het scherpst: Meier liet met 2-1 zijn landgenoten weer dromen. Deze keer wiste Zibanejad de achterstand weg voor de Zweden.