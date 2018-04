Las Vegas en het sprookje van de ridders op schaatsen

De supporters van de Vegas Golden Knights beleven gouden tijden. Hun sterren gaven in de eerste ronde van de NHL-play-offs de Los Angeles Kings geen schijn van een kans. De Kings, NHL-kampioen in 2010 en 2012, konden geen enkele wedstrijd winnen: 4-0.

Doelman en sterspeler Marc-André Fleury was de held, hij moest in 4 duels slechts 3 goals incasseren. En in de beslissende vierde wedstrijd scoorde een ex-speler van LA de enige goal: Brayden McNabb.

De Golden Knights breken record na record dit seizoen. Ze zijn het eerste team in alle Amerikaans profsportcompetities dat in zijn debuutjaar een confrontatie in de play-offs wint met een sweep (zonder nederlaag).