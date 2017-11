IJshockeyspeler ramt tegenstander brutaal tegen het ijs

De gefrustreerde Larkin mept Paille keihard neer. De gefrustreerde Larkin mept Paille keihard neer.

In de Champions Hockey League zijn de stoppen doorgeslagen bij de Italiaanse hockeyspeler Thomas Larkin. De verdediger van de Duitse club Adler Mannheim bracht zijn Canadese tegenstander Daniel Paille zwaar ten val met een drieste bodycheck. Bij de Zweedse vicekampioen Brynäs IF hebben ze het over een poging tot moord.