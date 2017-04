Belgische ijshockeyers verliezen laatste groepswedstrijd van Australië

De Belgen, met de Canadese bondscoach Gil Paelinck, openden het toernooi maandag met 1-9 verlies tegen Roemenië. Dinsdag volgde een 5-3 zege tegen Spanje en donderdag verloor België met 2-9 van Servië. Vrijdag werd dan weer met 9-3 gewonnen van IJsland.

In de tussenstand staat Australië voorlopig aan de leiding met 11 punten. Roemenië (9) is de eerste achtervolger. Daarachter volgen België (6), IJsland (6), Servië (5) en Spanje (2). Later op de middag werken Servië en IJsland (16u30) en Roemenië en Spanje (20u) hun laatste speeldag nog af.

België is uitgeschakeld voor groepswinst. Roemenië kan de Australiërs wel nog voorbijsteken. De winnaar promoveert naar IB (het derde niveau), de laatste degradeert naar IIB (het vijfde niveau). Vorig jaar werd België derde.