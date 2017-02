Herentals pakt tweede ijshockeybeker op een rij, de elfde in totaal

Ook coach Jan Andries was in de wolken. "Ons seizoen is volledig geslaagd nu. Het kan niet beter. We gaan proberen iets te doen in de play-offs van de competitie."

"We speelden niet top in het begin, maar maakten in het derde en vierde kwart het verschil op conditioneel vlak. We waren gewoon veel beter op het einde en scoorden gemakkelijker doelpunten. Wij trainen drie keer per week, zij maar twee keer. Nu ga ik gewoon genieten. Hier heb ik geen woorden voor."