Cosyns en Plennevaux steken de grens over richting HGC

Cosyns (26), die een groot deel van het seizoen miste door een blessure, komt over van Daring, de nummer 10 uit de Belgische competitie. Hij scoorde 5x tijdens het WK 2014 in Den Haag en 5x tijdens de Olympische Spelen in Rio 2016, waar België zilver behaalde.

Plennevaux (24), ook een international en begin dit jaar nog actief op het WK indoor, komt dan weer over van Real Club de Polo uit Barcelona. Daar was hij amper één seizoen aan de slag nadat hij voor Royal Leopold topschutter was geworden in België in 2017.

HGC, dat vorig seizoen als zevende eindigde in het Nederlandse kampioenschap, wordt volgend seizoen gecoacht door Paul van Ass. Die is tevreden met zijn aanwinsten. "Ik ben blij met de komst van de Belgische toppers. Met Tanguy en Max en ook nog de Japanner Kenta Tanaka krijgt HGC er drie spitsen van internationaal topniveau bij."