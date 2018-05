Waterloo Ducks veroveren wel landstitel bij de vrouwen

Net als de heenwedstrijd werd ook de terugmatch afgewerkt op het veld van Braxgata in Boom. De Ducks hadden de heenmatch afgelopen donderdag gewonnen met 2-1.

Die voorsprong smolt weg toen Lauranne Struijk Antwerp op voorsprong bracht in het tweede kwart, maar Marie Ronquetti maakte snel de gelijkmaker op strafcorner.

Het is de eerste landstitel voor Waterloo Ducks. In 2015 en 2016 stond Watducks ook al in de finale, maar toen waren respectievelijk Antwerp en Braxgata te sterk.