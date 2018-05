Van Doren: "Afscheid is moeilijk, door Dragons ben ik speler die ik ben"

De landstitel voor Dragons tegen Watducks was de vierde titel op een rij voor de Antwerpse club. De vijfde met Arthur Van Doren tussen de lijnen. Een betere manier om afscheid te nemen van je eerste liefde bestaat natuurlijk niet. "Elk kampioenschap was mooi, maar het is een droomscenario om zo afscheid te nemen", zei Van Doren aan Sporza.

"De beste speler bij Dragons is altijd het collectief geweest. Elke wedstrijd staat iemand anders op en op grote momenten kon deze ploeg altijd pieken. Ik ben supertrots op wat we samen hebben bereikt."

"Ik heb hier fantastische jaren gekend. Deze club zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Afscheid nemen is moeilijk, ik heb heel veel gekregen van Dragons. Door deze club ben ik deels de speler geworden die ik ben, maar als ik naar mezelf en mijn carrière kijk, is dit de stap die ik moet zetten om me verder te ontwikkelen."