Dragons verovert 4e landstitel op een rij, droomafscheid voor Van Doren

In de reguliere competitie finishten de Watducks als eerste, gevolgd door Dragons. In de finale draaide de club uit Brasschaat de rollen om. Watducks gold als favoriet, maar de 5-1 van donderdag op het neutrale veld van Braxgata was een stevige tik.

De goals deden er evenwel niet toe door het competitieformat: een zege van de Watducks vandaag op hetzelfde terrein zou voor shoot-outs zorgen. Maar zover liet het Dragons van onder meer Felix Denayer en Arthur Van Doren het niet komen.

Al na 80 seconden zette Florent Van Aubel de titelverdediger op het goeie spoor. Maxime Capelle bracht net voor het einde van het eerste kwart de bordjes gelijk. Dragons versaagde niet en toonde zijn efficiëntie: er werd gerust met 1-3 langs Jeffrey Thys en Van Aubel.

William Ghislain zorgde nog even voor spanning, die Henri Raes in het 4e kwart wegnam. In de slotfase viel nog de 4-3 en 4-4 langs Victor Charlet op penaltycorner, maar na de 4-4 was het meteen gedaan.

Dragons, Watducks en Léopold, dat eerder op de dag in de kleine finale Racing versloeg (met 3-1 en 6-1), vertegenwoordigen ons land volgend seizoen in de Euro Hockey League, het hoogste Europese niveau.