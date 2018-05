VIDEO: Dragons staat op 1 zege van 4e hockeytitel op een rij

Aanvoerder Felix Denayer was gematigd gelukkig na de 5-1, omdat hij weet dat het nog lang niet binnen is voor Dragons. "In deze formule moet alles nog gespeeld worden. Maar we hebben hier wel vertrouwen opgedaan voor zondag."

"Een dikke pluim voor de ploeg, want we hebben een volwassen wedstrijd gespeeld. Door de transferverhalen dit seizoen (onder meer de Van Dorens verlaten Dragons) was het groepsgevoel wat aangetast dit seizoen. Maar we zijn heel professioneel en staan er op de goeie momenten."