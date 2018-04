VIDEO: Tom Boon helpt Racing aan belangrijke zege in race om Final 4

Tom Boon (archief) nam 2 doelpunten voor zijn rekening. Tom Boon (archief) nam 2 doelpunten voor zijn rekening.

Racing Brussel is zo goed als zeker van zijn plaats in de Final Four van de Belgische hockeycompetitie. De club ging op speeldag 19 met 1-4 winnen op het veld van Gantoise, een rechtstreekse concurrent voor plaats vier. Onderaan het klassement is Pingouin zeker van de degradatie na een 3-2 nederlaag op het veld van Braxgata.