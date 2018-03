Assistent-coach Goldberg houdt het voor bekeken bij nationale ploeg

Philippe Goldberg zal naast de mannen- ook de vrouwenploeg van Braxgata in Boom coachen. Het is een taak die hij zal opnemen met Rolo Perez.

Dit betekent wel dat de voormalige international zijn functie als assistent-bondscoach (naast hoofdtrainer Shane McLeod) bij de Red Lions neerlegt.

"Het is geen gemakkelijke keuze geweest, maar wel eentje waar ik 200% achter sta", zegt Goldberg. "Ik heb het erg naar mijn zin bij Braxgata."

"Heren 1 is een fantastisch mooie groep om mee te werken. Na twee jaar heb ik duidelijk het gevoel dat mijn werk hier nog niet af is. Het is ook anders om eindverantwoordelijk te zijn. Daarnaast is er de uitdaging om samen met Rolo het fantastische werk van Xavier Reckinger en Shea McAleese voort te zetten met de Dames 1."