Dragons is de beste in de derby tegen Herakles

Herakles-Dragons was een heruitgave van de finale van vorig jaar. Jeffrey Thys scoorde in de Antwerpse derby 2 keer voor de bezoekers uit Brasschaat. De wedstrijd in Lier haalde een hoog niveau en eindigde op 2-3.

Leider Waterloo ging met 2-4 winnen bij Beerschot, met 2 doelpunten diep in het slot. Braxgata haalde het in eigen huis met 3-2 tegen Leopold na 3 doelpunten van Loïck Luypaert.

Gantoise won zondag met 1-0 van rode lantaarn Pingouin. Een duel onderin het klassement tussen Daring en Leuven eindigde op 3-2 voor de ploeg uit Molenbeek.

Met nog 5 speeldagen heeft Leuven al een achterstand van 6 punten op Daring, waardoor het moeilijk wordt om de degradatie nog te ontlopen.