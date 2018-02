's Werelds beste hockeyer Arthur Van Doren ruilt Dragons voor Bloemendaal

De Europese en olympische vicekampioen heeft goed nagedacht over zijn transfer: "Ik zat al een tijdje te denken om in Nederland te gaan spelen. Het was zonder twijfel een moeilijke beslissing. Ik denk dat ik alles wat ik kon geven aan mijn club heb gegeven. We hebben prachtige momenten beleefd en ik heb me steeds 100 procent ingezet."

"Ik heb nu de kans om bij Bloemendaal te spelen. Ik geloof dat de overstap mij tal van groeimogelijkheden zal bieden. Ik ben ervan overtuigd dat dit een stap vooruit is. Ik wil mezelf bewijzen in een andere competitie, in een andere cultuur en met andere spelers."

"Alles valt in zijn plooi. Ik wilde blijven groeien en wilde niet in een comfortzone vast komen te zitten."