Gerlo: "Misschien kan je Van Doren wel een beetje vergelijken met De Bruyne"

Wat maakt van Van Doren nu precies de beste speler ter wereld? "Hij straalt veel kalmte uit op het veld. Dat is nodig centraal in de verdediging. Hij doet dat in de nationale ploeg al jaren samen met Loïck Luypaert. Zij sturen de ploeg van achteruit naar voren. Van Doren heeft een ongelooflijke flair op het terrein."

"Zijn grote sterkte is dat spelers die niet meer weten waar naartoe met de bal bij hem altijd een afspeelpunt vinden. Hij is de man die liefst zo veel mogelijk het tempo hoog houdt en probeert altijd in een tijd te spelen. Zijn passing is ongeveer de meest secure ter wereld en zijn balbehandeling is fantastisch. Hij scoort niet veel, maar dat is ook logisch. Hij staat achteraan en is niet de man voor de strafcorners."

"Hij is 23 jaar maar hij staat op het veld alsof hij 35 is en al gigantisch veel ervaring heeft. Hij speelt natuurlijk ook al zes jaar in de nationale ploeg. Is hij een beetje de Kevin De Bruyne van de hockeyploeg? Misschien kan je hem daar wel mee vergelijken, al is het natuurlijk geen middenvelder."