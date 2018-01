Red Lions Boon en Charlier opgeroepen voor WK indoorhockey

De Indoor Red Lions zullen op het WK in Berlijn een beroep kunnen doen op Tom Boon en Cédric Charlier. Bondscoach de Chaffoy nam beide spelers op in zijn selectie. Gauthier Boccard staat op de reservelijst. Het drietal miste onlangs nog het EK omdat ze met de Red Lions op trainingskamp waren in Nieuw-Zeeland.

Op het WK zitten de Belgische indoorhockeymannen in poule B. Ze zullen het in de groepsfase opnemen tegen Oostenrijk, Rusland, Iran, Zwitserland en Zuid-Afrika. De 4 beste landen van de groep gaan door naar de kwartfinales.

Het Wereldkampioenschap indoorhockey in Berlijn gaat op 7 februari van start. De finale staat wordt op 11 februari gespeeld.