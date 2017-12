Luypaert: "Red Lions moeten finales leren winnen om niet eeuwige tweede te zijn"

Niet alleen de Argentijnen moeten wennen aan een nieuwe spelersgroep, ook de selectie van bondscoach Shane McLeod is veranderd. Zo is John-John Dohmen terug van weggeweest, maar is Felix Denayer er niet meer bij.

"Maar de grootste verandering is de afwezigheid van Simon Gougnard (foto)", zegt Luypaert. "Hij was op de Spelen heel sterk en is er door blessure niet bij. Dat is een grote aderlating. Het wordt hard werken om de jonge jongens in de ploeg te passen en op niveau te laten presteren."

"Wat ons doel is? Hopelijk halen we de top vier en kunnen we dan een gooi doen naar de top twee. Alles hangt af van de kwartfinale. Het is geen EK of WK, maar we moeten eens leren om finales te winnen. Anders zien mensen ons nog als de eeuwige tweede."