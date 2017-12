"Het ontbrak ons soms nog aan ritme en we moeten de afwerking in de aanvallende cirkel beter verzorgen", analyseerde de bondscoach. "We hebben vijf of zes grote kansen gekregen en hadden meer moeten scoren. Er moet ook nog gesleuteld worden aan de organisatie. Maar in het begin van dit toernooi is het ook normaal dat we nog niet helemaal onze draai hebben gevonden. Laat me duidelijk zijn: dit was voor ons een goede start. We gaan nu snel een aantal details regelen, om efficiënter te worden in onze volgende wedstrijden."

11:39