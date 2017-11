Hockeyers Van Doren en Gerniers ontvangen de Gouden Stick

Voor de Gouden Stick mogen alle spelers, speelsters en trainers uit de hoogste hockeyafdeling hun stem uitbrengen. Arthur Van Doren, verdediger bij landskampioen Dragons én bij de Red Lions, kreeg niet alleen de meeste stemmen van zijn collega's, hij won ook de publieksprijs.

Voor Van Doren, die nog altijd maar 23 jaar is, is het al de derde Gouden Stick die hij in zijn huiskamer kan uitstallen. Ook vorig jaar en in 2014 was hij de beste.

Ook Alix Gerniers is een verzameling Gouden Sticks aan het uitbouwen. De international van Gantoise won net als Van Doren ook de publieksprijs. Ze volgt Barbara Nelen op op de erelijst. Gerniers, 24 jaar, was in 2015 ook al eens de beste van België.