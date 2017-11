VIDEO: Beerschot houdt Leopold op gelijkspel, Racing klopt Gantoise

Beerschot liet een 1-3-voorsprong glippen tegen Léopold. Beerschot liet een 1-3-voorsprong glippen tegen Léopold.

Racing heeft de topper in het hockey gewonnen tegen Gantoise, maar omdat ook Watducks en Dragons wonnen verandert er niets in de top van het klassement. Léopold verliest wel voeling met de top 3, want het kwam niet verder dan een 3-3 tegen Beerschot.