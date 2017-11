Red Lions klauteren over Nederland naar derde plek op landenranking

In juli wonnen de Belgische hockeymannen de halve finale in de World League en in augustus veroverden ze zilver op het EK in Amstelveen.

Het levert de Red Lions twee plaatsen winst op op de landenranking. Nederland blijft op de vierde plaats hangen en ziet de Belgen zo voor het eerst over zich springen. Olympisch kampioen Argentinië houdt Australië van de eerste plaats.

Begin december staat de finale van de World League in het Indiase Bhubaneswar op het programma. Daar nemen de Belgen het in hun groep op tegen Argentinië, Nederland en Spanje.