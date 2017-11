Bondscoach McLeod heeft huiswerk voor finale van de World League klaar

Op zaterdag 25 november vertrekken de Red Lions naar Bhubaneswar in India. Daar wordt van 1 tot 10 december de finale van de World League gespeeld. Shane McLeod heeft zijn huiswerk klaar voor dat toernooi.

"Bij het begin van een jaar waarin een WK gespeeld wordt, wil ik enkele nieuwe spelers in de kern van de ploeg integreren." Zo is Antoine Kina er voor het eerst bij. John-John Dohmen is er opnieuw bij na een pauze en ook Dorian Thiéry sluit na veel blessureleed weer aan.

Felix Denayer is er niet bij want hij last een pauze in als international. De bondscoach had ook slecht nieuws voor doelman Loïc Van Doren, Alexander Hendrickx, Auguston Meurmans, Tanguy Cisyns en Nicolas De Kerpel.

"De spelers die niet weerhouden zijn voor de World League, blijven deel uitmaken van de groep voor het programma later dit seizoen."