Red Panthers plaatsen zich zonder te spelen voor het WK hockey

Na hun achtste plaats op de voorbije World League kon het WK 2018 de Belgen zo goed als zeker niet meer ontsnappen. Vandaag kregen ze echt zekerheid toen de vier halve finalisten bekend werden op het Aziatisch kampioenschap. Dat wordt op dit moment gespeeld in Japan.

India, China, Zuid-Korea en Japan, de vier halve finalisten. Hadden hun WK-ticket al op zak, waardoor de Panthers als hoogste nog niet geplaatste team de vrijgekomen plaats bemachtigen.

De Red Lions, de mannelijke collega's van de Panthers, zijn door hun zege in de halve finales van de World League al langer zeker van het WK. Bij de mannen wordt dat gespeeld in Bhubaneswar in India.