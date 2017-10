Xavier Reckinger maakt promotie: is nu hoofdcoach van Duitse hockeyvrouwen

"Xavier staat voor een moderne benadering van het hockey. We zijn ervan overtuigd dat we met hem de juiste persoon hebben gevonden om het team verder te laten ontwikkelen", zegt bondsvoorzitter Wolfgang Hillmann.

Zijn sportief directeur Heino Knuf vult aan: "Hij is zonder twijfel een coach met een grote toekomst. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring. In België zorgde hij mee voor de ontwikkeling van heel wat jonge talenten. Die maken het onze selecties vandaag heel lastig in de internationale competities."

Reckinger speelde 328 keer voor de Red Lions, waarmee hij 2 Olympische Spelen meemaakte (9e in Peking 2008, 5e in Londen 2012). "Dit is een heel grote uitdaging", was zijn eerste reactie. Zijn eerste opdracht wordt het WK 2018 in Londen.