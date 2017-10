Racing kent geen problemen met Poznan Racing heeft zijn eerste groepswedstrijd in groep C gemakkelijk gewonnen van Poznan uit Polen. Charlier, De Chaffoy en Truyens scoorden voor Racing, goed voor telkens 2 punten. De wedstrijd werd gespeeld in Barcelona. Zondag speelt Racing tegen Banbridge uit Noord-Ierland. Wie zijn groep wint, mag naar de volgende ronde. 16:20 ◀

Als we ons niet kunnen plaatsen voor de 1/8e finales is dat een mislukking. We hebben genoeg kwaliteiten om door te stoten. Cédric Charlier (Racing) 16:21 ◀

All 12 #EHL ROUND1 ties to be broadcast via EuroHockeyTV platformhttps://t.co/eGmbtLRUQv pic.twitter.com/Bg2MPXE7A7 — Euro Hockey League (@EHLHockeyTV) 5 oktober 2017 16:21 ◀

Programma/uitslagen groep C Racing Poznan (Pol) 6-2 Banbridge (NIe) Poznan (Pol) zat 13.30u Racing Banbridge (NIe) zon 12.45u 16:20 ◀

Stand in groep C W G V 1. RACING 1 1 0 6-2 5 ptn 2. Banbridge (NIe) 0 0 0 0-0 0 ptn 3. Poznan (Pol) 1 0 1 2-6 0 ptn 16:19 ◀

Dragons De EHL wordt sinds 2007 georganiseerd. Dragons is de enige Belgische club die al een medaille kon veroveren: zilver in 2013 en ook nog 3 keer brons, waaronder vorig seizoen. Rot-Weiss Köln is de titelverdediger. 16:18 ◀

Wat is de Euro Hockey League? In de Euro Hockey League (EHL) strijden de topclubs uit Europa om de titel van beste Europese hockeyclub. België heeft met Racing, Herakles en Dragons 3 vertegenwoordigers. Enkel Racing, de club van onder meer Tom Boon, moet in de 1e ronde al in actie komen. 16:16 ◀