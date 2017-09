Aanvoerder Dohmen maakt zijn comeback bij de Red Lions

Shane McLeod gaf een ruime selectie vrij waaruit hij kan putten voor de finale van de World Hockey League in december in India én het WK van volgend jaar, ook al in India. Daarin is John-John Dohmen weer van de partij.

"Eén jaar na de Olympische Spelen is John-John terug", vertelde McLeod. "Hij wou absoluut terugkeren op het hoogste internationale niveau." Dohmen was aanvoerder van de Red Lions op de succesvolle Spelen in Rio en werd in 2016 internationaal verkozen tot Speler van het Jaar.

De Red Lions en McLeod hebben een duidelijk doel voor ogen. "We willen onze plaats aan de mondiale top bevestigen en tonen dat we een van de beste teams ter wereld zijn." Dat moeten de Belgen dan doen op de finale van de World Hockey League.