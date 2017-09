Red Panthers willen naar Tokio met Niels Thijssen

Vorige maand speelden de Red Panthers de finale van het Europees kampioenschap onder Niels Thijssen. De komende jaren heeft de nationale hockeyploeg twee nieuwe doelen. Volgend jaar is er het WK in Londen, in 2020 willen de Red Panthers naar de Olympische Spelen in Tokio.

Kwalificatie wordt geen makkelijke opgave. "We willen zo hoog mogelijk komen te staan op de wereldranglijst. Hoe hoger we staan, hoe makkelijker de weg naar de Spelen. Maar we zullen ons moeten verbeteren", stelt Thijssen.