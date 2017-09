Red Lions treffen Nederland al opnieuw in groepsfase van World League-finale

De Red Lions verzekerden zich eind juli van deelname aan de WL-finale door de halve finale in Johannesburg te winnen. In de finale van dat toernooi versloegen de Belgen Duitsland met 6-1.

In de finale van de World League in India, van 1 tot 10 december, werd België ingedeeld in groep A. Op 2 december staat met België-Argentinië een heruitgave van de olympische finale op het programma. Toen trokken de Argentijnen met 2-4 aan het langste eind.

Een dag later volgt een duel met Spanje, dat op het voorbije EK in de groepsfase met 0-2 te sterk was. In de laatste groepswedstrijd twee dagen later is de tegenstander Nederland. De Red Lions kunnen tegen de noorderburen revanche nemen voor de onlangs met 2-4 verloren EK-finale.

Duitsland (FIH-3), Engeland (FIH-7), Australië (FIH-2) en gastland India (FIH-6) nemen het tegen elkaar op in poule B. Na de groepsfase nemen alle teams het tegen elkaar op in de kwartfinales. De groepswinnaars treffen de rode lantaarn van de andere poule. De nummers twee krijgen het nummer drie van de andere groep tegenover zich.