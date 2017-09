Ook de Belgische jongens en meisjes verliezen EK-finale van Nederland

Het EK hockey voor juniores vond afgelopen week plaats in Valencia. België haalde zowel bij de jongens als de meisjes de finale, maar telkens bleek Nederland een maatje te groot.

België, de vicewereldkampioen van 2016, wiste in de reguliere speeltijd van de jongensfinale twee keer een Nederlandse voorsprong uit. Dankzij een late goal van Gregory Stockbroekx, de neef van Red Lion Emmanuel Stockbroekx, konden de Belgen shoot-outs uit de brand slepen.

Daarin toonde Nederland zich oppermachtig. De ingebrachte doelman Benjamin Pierre werd 5 keer op een rij in de luren gelegd, 2 missers deden de jonge Dragons de das om. Zo werd het 5-3 voor Nederland.

Duitsland won het brons zonder te moeten spelen. De Spaanse jongens werden geveld door een voedselvergiftiging en gaven op.

Een paar uur later was de Belgische vrouwenjunioresploeg hetzelfde lot beschoren. Het verschil tussen ons land en Nederland was wel een stuk groter dan bij de jongens: Oranje haalde het met 0-6.

Daarmee haalt Nederland de twee gouden medailles op het EK binnen, net zoals op het EK in Amsterdam vorige maand, waar de Red Lions en de Red Panthers niet opkonden tegen onze noorderburen.