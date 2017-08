Stockbroekx: "Enkele dagen in de grond kruipen"

Hoe was de sfeer bij de Belgen gisteravond? "Er was veel frustratie. We waren er heel dicht bij. We stonden 20 minuten van het goud. Ook voor mij persoonlijk was het zeer frustrerend. Ik ben er nog altijd heel emotioneel van, want ik kreeg op het einde een gele kaart (waardoor hij 5 minuten naar de kant moest, red), en toen viel ook de 3-2 van Nederland."

"Ik wil nu enkele dagen in de grond kruipen en dan de competitie weer beginnen bij Bloemendaal. Dat is volgende week al. Dus we zullen snel klaar moeten staan."

De volgende afspraak met de Red Lions is de finale van de World League in India in december. "Daar willen we ook presteren, net als op het WK 2018 in India. We hebben een ploeg die hoog kan mikken, maar we moeten wel de koppen bij elkaar steken om te zien hoe we de finales gaan winnen."