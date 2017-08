Oranje-aanvoerder Van Ass over hockeyfinale: "Wordt zeker geen 5-0 straks"

Van As somt nog eens de kwaliteiten van de Belgen op: "Het is collectief sterk en een goeie ploeg, die al jaren samen traint en speelt. Nieuwe jongens worden makkelijk ingepast. Het zijn jonge, gretige gasten die honger hebben naar succes. Ze hebben de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt naar de wereldtop."

Wie is de favoriet, België of Nederland? "Ik wil ons niet per se in de underdogpositie plaatsen. We spelen voor eigen publiek en werden eerste in de poule. Maar op basis van de resultaten in Rio en eerder deze week heeft België zeker ook een goeie kans. Maar ik denk dat er in dit geval niet echt een favoriet is in deze finale."