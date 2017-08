Panthers blij met zilver: "Hier hadden we op voorhand voor getekend"

De bondscoach was trots op zijn groep na de match, al kon de eerste helft volgens Niels Thijssen beter. "In het eerste en het tweede kwart hadden we moeite om in de wedstrijd te komen. De omstandigheden deden iets met ons. We hadden niet voldoende durf en lef om er echt voor te gaan."

"Na het derde kwart dacht ik echt dat we misschien wel in de buurt konden komen, maar net op het moment dat we iets wilden proberen in het laatste kwart viel die goal aan de andere kant. Dan wordt het tegen Nederland in eigen huis heel moeilijk. Het is de sterkste ploeg van het toernooi."

"Maar we mogen echt trots zijn. We hebben laten zien dat we wilden hockeyen. Voor het toernooi hadden we hier meteen voor getekend. Zilver rond onze nek krijgen en dat net in het hockeyland bij uitstek, is mooi. Dit is een schitterende mijlpaal voor het Belgische dameshockey."

"Hopelijk is dit het begin van een paar mooie jaren. Ik heb altijd geloofd dat er met deze groep in de toekomst iets mogelijk was, maar dat ging dan over klimmen op de ranking. Hier had ik niet van durven te dromen. Dit doet de groep hopen op meer."