Enthousiaste Red Panthers willen kers op de taart zetten: "Op naar de finale"

Ook Joanne Peeters, die tegen Duitsland enkele van haar Keulse teamgenotes tegen het lijf liep, was in de wolken met de prachtprestatie. "Tegen Spanje moesten we per se winnen, maar vanaf de halve finale was alles een bonus. Daardoor hebben we tegen Duitsland heel bevrijd kunnen spelen", liet Peeters optekenen.

"Iedereen bleef er tot op het einde volop in geloven. Op het einde leek het nog even mis te lopen, maar met onze nieuwe mentaliteit laten we ons niet meer zo makkelijk in de luren leggen. Nu gaan we eerst genieten van onze prestatie, maar daarna focussen we ons volledig op de finale. We nemen de energie uit deze match mee naar daar."