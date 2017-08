Luypaert: "Als je niet op niveau speelt, krijg je op je doos"

Aanvoerder Thomas Briels werd vandaag 30. "Ik had me mijn verjaardag anders voorgesteld. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar het is wat het is. We moeten ons nu concentreren op de halve finale."

"Ik denk dat we te weinig energie hadden, vooral in de eerste helft. We wisten dat we al geplaatst waren voor de halve finales en dan is die laatste poulewedstrijd altijd moeilijk. We hebben dat 10 keer tegen elkaar gezegd en we waren ons daar heel bewust van. Ik dacht echt wel dat iedereen scherp zou zijn, maar op een of andere manier was Spanje scherper dan ons. Ik vind het moeilijk te verklaren en een beetje jammer."

"Onze tweede helft was wel beter, maar Spanje maakte de ruimtes klein, verdedigde goed en maakte twee counters knap af. We moeten er ook niet te zwaar aan tillen. We waren al gekwalificeerd. Nu moeten we weer de volle focus pakken, hopelijk wordt het in de halve finale weer zoals tegen Nederland."