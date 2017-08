Grote vreugde bij Red Panthers: "Eindelijk tonen we dat we om de medailles kunnen meedoen"

We hebben ongelooflijk hard gevochten, maar puur hockeyend kunnen we nog een stuk beter

We hebben ongelooflijk hard gevochten, maar puur hockeyend kunnen we nog een stuk beter

"Het is vooral fantastisch dat we eindelijk die stap kunnen zetten en tonen dat we kunnen meedoen voor de medailles."

"We waren enorm effectief", stelde bondscoach Niels Thijssen vast. "We lieten Spanje wel te veel hockeyen en gaven te veel kansen weg. We hebben er ongelooflijk hard voor gevochten, maar puur hockeyend gezien kunnen we nog een stuk beter."

"Het was inderdaad niet onze beste match", valt doelvrouw Aisling D'Hooghe Thijssen bij. "Maar defensief hebben we goed samengewerkt. Dit is een enorme boost na het missen van de Spelen. Dit is een opsteker voor het Belgische hockey."