VIDEO: Geniet van de beste reddingen van Vincent "De Muur" Vanasch

"Dit was echt een klassewedstrijd van mezelf en van België", reageert Vincent Vanasch met een brede glimlach voor onze camera. "Ik heb enkele goeie saves gemaakt. Mijn ploegmaats scoorden uit elke actie."

"Het was echt mooi om in een stadion vol Oranjefans te winnen met 5-0. Dit was natuurlijk maar een wedstrijd in de groepsfase. We moeten nog 3 keer winnen."

Dankzij de klinkende zege tegen Nederland hebben de Belgen zich al verzekerd van een plaats in de halve finales. Woensdag spelen ze tegen Spanje nog een laatste groepswedstrijd.

Vanasch: "Dat wordt een voorbereiding voor de halve finales. We moeten scherp en geconcentreerd blijven spelen."