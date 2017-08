Demarez: "België en Nederland beslissen vanavond wie 's werelds beste is"

Nederland is 4e op ranking, België 5e. "Maar virtueel zijn ze de beste twee." Nederland is 4e op ranking, België 5e. "Maar virtueel zijn ze de beste twee."

België en Nederland bekampen elkaar vanavond in de groepsfase van het EK in Amsterdam. "België en Nederland zijn de beste twee teams ter wereld", blikken we vooruit met commentator te plaatse Eddy Demarez. Oranje aast op revanche na de verloren halve finale op de Spelen in Rio vorig jaar. U kunt het topduel vanaf 19.55u bekijken op Eén en onze livestream.