"We hebben al zilver en brons op het EK, nu willen we het goud"

Er zijn spelers die hun carrière of hun studies even opzij hebben gezet om de top te bereiken. We dromen van goud op een toernooi

"Het is een mooi sprookje dat gerealiseerd werd door hard werk van het BOIC, de hockeybond en de spelers en staf", zegt Briels. "Een titel zou mooi zijn voor het Belgische hockey, zeker als je denkt waar we 10 jaar geleden stonden."

"We willen heel graag een toernooi winnen. We waren tweede op het EK 2013 in eigen land en in Rio. Dat is een mooi resultaat, maar wel net niet. Ik heb al brons en zilver behaald op het EK, maar heb nog geen beker. We willen gewoon die beker in de lucht steken."

Ook Felix Denayer loopt al een tijdje mee. "Er zijn spelers die hun carrière of hun studies even opzij hebben gezet om de top te bereiken. Dat is goud op een toernooi en daar dromen we van."

"Ik ben enorm onder de indruk van de jonge gasten. Die hebben veel gewonnen bij de jeugd en hebben die mentaliteit meegenomen naar de Red Lions. De oude garde heeft dat opgepikt: we hebben wereldtop in huis."