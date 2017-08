We hebben een heel goeie voorbereiding achter de rug. We kunnen met deze groep op de halve finales mikken en als we die bereikt hebben, willen we natuurlijk meer. Ik hoop dat we een medaille kunnen halen. Jill Boon 16:34 ◀

16:34 ◀

We hebben een knop omgedraaid toen we de Spelen misten. Daarna zijn we professioneler gaan werken. We geven ons nu meer voor onze sport. We trainen harder en zo zijn we fysiek, tactisch en technisch beter geworden. Barbara Nelen 16:32 ◀

We kunnen vooral met onze strafcorners nog een grote stap vooruit zetten, zowel verdedigend als aanvallend. 4 meisjes trainen daar nu heel hard op, maar we hebben nog 2 jaar nodig voor dat op punt is. En dan kunnen we belangrijke toernooien beginnen te winnen. Alix Gerniers 16:31 ◀

VRT Fandag hockey: nationale ploegen verwennen de fans 16:18 ◀

VRT Boon: "We hebben het team om de halve finale op het EK te halen" 16:18 ◀

VRT Gerniers: "We gaan voor een medaille op het EK" 16:18 ◀

VRT Nelen: "Ik hoop dat we ook op het EK kunnen uitblinken" 16:18 ◀

Trekken Panthers lijn door? Na de opdoffer van het missen van de Spelen in Rio zijn de Red Panthers onder de nieuwe bondscoach Niels Thijssen opnieuw uit het dal aan het klimmen. De prestatie in de World League was alvast hoopgevend. Kunnen ze de lijn doortrekken op het EK? Het beste resultaten voor de Belgische vrouwen is de 4e plaats op het EK in Boom. 16:14 ◀