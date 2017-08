Bondscoach McLeod heeft zijn EK-selectie bekendgemaakt

De Belgen nemen het in groep A op tegen Oostenrijk, Nederland en Spanje. In groep B treffen Duitsland, Engeland, Ierland en Polen elkaar.

De beste twee teams per poule plaatsen zich voor de halve finales. Op het vorige EK, in 2015 in Londen, overleefden de Red Lions de groepsfase niet. Ze eindigden toen op de vijfde plaats.

België bereidt het EK voor met twee oefenduels tegen India. Beide wedstrijden vinden plaats in Boom.