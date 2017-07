Kina: "Nu moeten de Red Lions eens goud pakken op een groot toernooi"

"Vele landen hadden voor dit toernooi jonge mensen in hun ploeg opgenomen, maar dat hebben wij ook gedaan. Hoe dan ook: dit is een duidelijk teken dat we momenteel heel sterk staan", gaat Kina verder.

Het EK is de volgende belangrijke afspraak van de Belgen. Kunnen de Red Lions winnen? "Je zou kunnen zeggen dat het tussen Nederland en België zal gaan, want ook Nederland groeit. En onderschat ook Duitsland niet. Maar België heeft wel een serieuze kans."

"Bondscoach Shane McLeod heeft een team gemaakt van deze groep. Hij kan nog wel een tijdje in België blijven. Maar we moeten nu eens goud halen op de grote toernooien, de EK's en WK's. Dat moet een doel worden en dat zit er in."