Briels: "De nieuwe spelers draaien goed mee op dit niveau"

"Ook bij ons is het nu een mix van ervaren spelers en een paar talenten. We zijn kwaliteit verloren met John-John Dohmen en Jerome Truyens op het middenveld. Van Aubel en Cosyns zijn geblesseerd. Het is geen makkelijke taak om hun afwezigheid op te vangen, maar de nieuwe jongens doen het goed. En het scheelt ook wel dat Felix Denayer opnieuw bij de ploeg is."

"Het is moeilijk om ons niveau nu te vergelijken met dat van Rio. Maar de ploeg draait op dit moment heel goed. Ik ben tevreden."

Wat is het doel nog op dit toernooi? "Je kan hier eigenlijk geen prijs pakken. Dit is een kwalificatietoernooi, maar we willen natuurlijk wel winnen. We willen constant presteren op wereldniveau. En dan moet je winnen tegen landen als Australië. Dat kan een mentale opkikker zijn."

"Het hoofddoel is het EK. Daar willen we hoge ogen gooien. We zijn op de goede weg en zijn hard aan het werken om de puntjes nog op de i te zetten."