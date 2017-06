Red Panthers na verlies tegen Spanje: "Met hen zullen we ook clashen op EK"

Waren we de eerste helft wakker geweest, dan zou de wedstrijd anders zijn verlopen. Maar we leren uit onze fouten. We zullen nog stappen zetten voor het EK.

"Spanje heeft ons vanavond flink doen twijfelen", zei bondscoach Niels Thijssen. "Ze zijn net als wij opnieuw aan de oppervlakte aan het komen, maar hebben die stap iets eerder gezet."

"Maar vandaag hebben we al gezien dat we aan elkaar gewaagd zijn. Nederland laat ik even buiten beschouwing voor de groepswinst op het EK. Dan is het duidelijk dat het een clash zal worden met Spanje in onze poule. De kansen zijn fiftyfifty."

"Maar we leren uit onze fouten. Stress is er dus zeker niet. We zullen nog stappen zetten voor het EK."