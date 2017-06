De Vos: "Onder de indruk van de Red Panthers"

De Red Panthers boekten gisteren een knappe 1-0-zege tegen Nieuw-Zeeland, de nummer 5 van de wereld. "Voor de World League was het al even geleden dat ik de Red Panthers nog had zien spelen. Ze hebben me verbaasd", vertelt Charlotte De Vos in De wereld vandaag op Radio 1.

"Ik ben heel erg onder de indruk van het niveau dat ze halen. Collectief zijn ze heel sterk geworden en fysiek ook. Er zijn heel talentvolle meisjes bijgekomen en er is ook een nieuwe coach. Dat zal ook wel heel veel invloed hebben."

"De top in het hockey ligt dicht bij elkaar, maar de Belgische vrouwen hebben nog een enorme groeimarge. Ik schat ze nu al heel hoog in, bij de top 3 in dit toernooi. Als ze zo blijven voortdoen, kunnen ze misschien wel verrassen. Al moeten we hen ook niet te veel druk opleggen."