Jonge Belgische hockeydoelvrouw D'Hooghe: "Heb leren leven met MS"

"Omdat ik geen zin had om het beeld van de mensen over mij te veranderen en ik op dezelfde manier wilde behandeld worden als elke andere Red Panther. Ik heb met mijn ziekte leren leven."

Toen ze 6 jaar was, sloeg de ziekte hard toe: ze zag dubbel, kon niet meer praten en was haar evenwicht kwijt. Ze lag maanden in het ziekenhuis, pas na een lange tijd en een hele batterij tests viel het verdict: MS. De oorzaak van de chronische, neurologische ziekte is onbekend en tot op heden bestaat er ook geen genezing, maar MS is niet besmettelijk en de meeste lijders hebben een normale tot bijna normale levensverwachting.