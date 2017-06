Red Lions pakken nieuwkomers mee naar halve finales World League

Olympisch vicekampioen België, 's werelds nummer 5, werd in de halve finales van de World League in groep B ondergebracht en treft daar Duitsland (FIH 3, goed voor olympisch brons in Rio), thuisland Zuid-Afrika (FIH 15), Ierland (FIH 9) en Egypte (FIH 19).

De A-groep bestaat uit Australië (FIH 2), Nieuw-Zeeland (FIH 8), Spanje (FIH 10), Japan (FIH 16) en Frankrijk (FIH 17).

De hoofddoelstelling van de Red Lions op deze World League is om een ticket voor het WK 2018 in India te bemachtigen. Een goed resultaat kan ook een plaats opleveren voor de finale van de World League van eind 2017 in India.