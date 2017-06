Briels: "Geen geheim dat Red Lions een groot toernooi willen winnen"

Thomas Briels (29) kreeg door zijn verplichtingen bij zijn club Dragons nog wat langer rust en sluit deze week aan bij de nationale ploeg. Door de afwezigheid van enkele ervaren spelers kregen heel wat jongeren de voorbije maanden hun kans.

"Er zijn veel talenten bijgekomen", vertelt Thomas Briels aan Sporza over de nieuwe Belgische lichting. "Enkele jongens hebben het heel goed gedaan op stage. Voor onze ploeg is het nodig dat die jonge gasten snel stappen zetten als we prijzen willen winnen."

"Onze groep is nu iets groter dan in de periode van de Spelen. Toen werd er heel intensief getraind met een kleine groep en dan leer je elkaar heel goed kennen. Dat was een unieke ervaring, maar nu is het een beetje anders met een grotere groep."

"De spelers moeten elkaar en het systeem leren kennen. Je moet op elkaar ingespeeld geraken en daar zullen we heel hard aan moeten werken. Er is nog veel werk, maar het zal een mooie zomer worden."